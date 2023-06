Jetzt noch rein in die KI-getriebene Tech-Rallye? Das sagen Strategen

Die rasante Rally bei Tech-Aktien habe noch Luft nach oben, so die Strategen der Citigroup. Die Begeisterung für künstliche Intelligenz und die Hoffnung auf eine Pause bei den Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve verschaffen den Titeln einen Vorteil.

"Der mögliche Zinsschritt der Fed in diesem Monat und die vorsichtige relative Positionierung am Aktienmarkt sind ebenfalls Rückenwind für die Performance von Growth-Aktien", so die Strategen weiter.

Growth-Aktien glänzen in diesem Jahr. Im S&P 500 sorgen sie für eine rekordverdächtige Outperformance gegenüber Nicht-Tech-Aktien. Nvidias KI-bedingte Earnings haben das Unternehmen zeitweise auf einen Marktwert von einer Billion US-Dollar gebracht. Die Rallye des Nasdaq 100 seit Dezember habe das Zwölf-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis auf das 25,7-fache angehoben und liegt damit über dem 20,7-fachen Durchschnitt der letzten zehn Jahre – aber auch immer noch unter dem 30,5-fachen von 2020. Diese "vernünftigen Bewertungen" würden die künftige Growth-Perfomance weiter unterstützen, heißt es in der Notiz.

"Wachstumstitel werden sich wahrscheinlich weiter erholen, wenn sich die Stimmung der Anleger wieder verbessert." Und weiter: "Im extremen Gegensatz dazu könnten Growth-Aktien in einem rezessiven Umfeld mehr Absicherung nach unten bieten, da das Makrorisiko bei Wachstumstiteln gering ist."

Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion