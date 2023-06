Auch Coinbase im Visier der SEC

NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen einer Klagewelle der US-Börsenaufsicht SEC geraten Kryptobörsen in diesen Tagen auch bei Anlegern ins Kreuzfeuer. Am Vortag traf sie zunächst auf die Kryptobörse Binance und nun wurde auch Coinbase erfasst. Die Titel des börsengehandelten Anbieters, die am Vortag schon mit den Binance-Nachrichten gelitten hatten, sackten am Dienstag um weitere 14 Prozent ab. Zeitweise waren sie sogar um mehr als 20 Prozent eingebrochen auf das tiefste Niveau seit Mitte Januar.

Coinbase habe Kryptoanlagen zum Handel angeboten, die die SEC als Wertpapiere einstufe und die vom Unternehmen entsprechend hätten registriert werden müssen, hieß es in der am Dienstag bei Gericht in New York eingereichten Klageschrift. Coinbase betreibe eine illegale US-Wertpapierhandelsbörse und führe dabei auch bestimmte andere Finanzdienstleistungen ohne nötige Zulassung aus, so die SEC. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.