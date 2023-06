StarCompliance erweitert seine führende Plattform für Mitarbeiter-Compliance durch die Übernahme von ETHIX360

Die Kombination einer erstklassigen Lösung für Mitarbeitervorfälle und Richtlinienmanagement mit den soliden Angeboten von Star vereint Verhalten und Ethik in einer umfassenden Plattform für Mitarbeiter-Compliance.

ROCKVILLE, Maryland, 6. Juni 2023 /PRNewswire/-- StarCompliance ("Star"), ein führender globaler Software-as-a-Service-Anbieter (SaaS) von Technologielösungen für Mitarbeiter-Compliance, gibt die Übernahme von ETHIX360 bekannt, einem in den Vereinigten Staaten ansässigen Anbieter von integrierten Risikomanagementlösungen der nächsten Generation. Die cloudbasierten SaaS-Lösungen von ETHIX360 bieten Fallmanagement, Richtlinienmanagement, Compliance-Schulungen und Whistleblower-Funktionen für mehr als vier Millionen Mitarbeiter in 80 Ländern in zahlreichen Branchen, u. a. in der verarbeitenden Industrie, im Gesundheitswesen, bei Finanzdienstleistungen, im Energiesektor, im Einzelhandel und im Gastgewerbe, im öffentlichen Sektor und im Bildungswesen. Mit dieser Übernahme wird die führende Produktsuite von StarCompliance nochmals erweitert, um Lösungen für die Einhaltung der Richtlinien in Bezug auf Interessenkonflikte von Mitarbeitern und deren Verhalten anbieten zu können.