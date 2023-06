VUSE, HAUPTPARTNER DES McLAREN FORMEL 1 TEAMS, VEREINBART MIT EINER SAUDISCHEN KÜNSTLERIN SEINE ERSTE KÜNSTLERRESIDENZ FÜR UNTERREPRÄSENTIERTE KREATIVSCHAFFENDE

DUBAI, VAE, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Heute markieren Vuse und das McLaren F1 Team den Start des ersten Driving by Change Aufenthalts im Studio Thirteen , indem sie einer saudischen Künstlerin ein karriereförderndes Aufenthaltsprogramm in der jüngsten Phase der Driven-by-Change-Initiative zukommen lassen.

Die Künstlerin Nujood Al-Otaibi, die Kunstwerke kreiert, die von ihrer Hörbehinderung inspiriert sind, ist die neueste Kreative, die sich der Driven by Change-Community anschließt, die von Vuse, der weltweit führenden Vape-Marke*, und ihrem Partner, dem McLaren-Formel-1-Team, entwickelt wurde. Das Programm fördert unterrepräsentierte Kreative auf der ganzen Welt und bietet ihnen einzigartige Möglichkeiten, die globale Plattform des Motorsports zu nutzen, um ihre Arbeit zu präsentieren.

Während des Künstleraufenthalts wird Nujood Zugang zu der neu geschaffenen Driven-by-Change-Residenz haben: einem finanzierten Atelierraum im Studio Thirteen in Dubai, der Heimat der Künstlerin Rabab Tantawy, die beim Großen Preis von Abu Dhabi 2021 die McLaren-Autolackierung entworfen hat, die den Startschuss für die Driven-by-Change-Initiative gab.

Da erschwingliche Studios immer schwieriger zu finden sind, soll dieser Studio-Raum Künstlern wie Nujood ein kreatives Zentrum bieten, in dem sie ihr Handwerk verfeinern können. Hier kann Nujood ihre Werke ausstellen und wird von einem Mentor betreut, um ihre künstlerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Sie wird die kreative Freiheit haben, einzigartige Kunstwerke zu schaffen, die von ihrer Kultur und ihrer Lebensreise inspiriert sind. Einige davon werden im Laufe des Jahres mit dem McLaren F1-Team in Verbindung stehen.

Die Fähigkeiten der in Jeddah lebenden Künstlerin wurden ihr schon in jungen Jahren in die Wege gelegt, da ihr Vater, ebenfalls Künstler, sie zum Zeichnen ermutigte. Nujoods künstlerische Entwicklung begann mit dem Verlust ihres Gehörs, als sie fünf Jahre alt war. Seitdem hat sie ihre Gefühle über das Medium der Kunst ausgedrückt. Nujoods Kunst, die im Wesentlichen aus Ölgemälden und Collagen gemischter Medien besteht, behandelt Erinnerung, Identität und wie Geräusche sich auf der Leinwand darstellen. Sie ist stolz darauf, Saudi-Arabien in der Kunst auf globaler Ebene zu vertreten und alle aufstrebenden Künstler und Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, sich durch Kreativität auszudrücken.