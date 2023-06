Visiolar setzt mit PV-Trackern innovative Maßstäbe für Agri-PV-Anlagen (FOTO)

- VISIOLAR erweitert Produktpalette um Agri-PV

- Agri-PV ermöglicht die Produktion von grüner Energie und landwirtschaftlichen

Produkten auf einer Fläche

- Einsatz von PV-Trackern: Solarmodule richten sich automatisch nach dem

Sonnenverlauf aus

- Landwirte profitieren von steuerlichen Anreizen und Förderung



Vor dem Hintergrund der sich kontinuierlich weiter zuspitzenden Folgen durch den

Klimawandel kommt der sogenannten regionalen Agrikultur-Photovoltaik (Agri-PV)

eine entscheidende Rolle in der Landwirtschaft und Energiegewinnung im Rahmen

der Klimafolgenanpassung zu. Die VISIOLAR GmbH aus Potsdam bringt deshalb ab

sofort auch innovative Umsetzungskonzepte für diesen zentralen Baustein der

Energiewende auf den Markt: Um sowohl die Energie der Sonne, als auch die

landwirtschaftliche Fläche effizient nutzen zu können, setzt VISIOLAR als einer

der ersten Projektentwickler in Deutschland innovative PV-Tracker ein, die die

Solarmodule automatisch nach dem Sonnenverlauf flexibel von Ost nach West

ausrichten. Die Technologie garantiert dank ihrer Beweglichkeit zu jeder Zeit

eine optimale Stromerzeugung in Kombination mit einer landwirtschaftlichen

Nutzung zwischen den aufgeständerten Modulen.