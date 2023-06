Oberösterreichs Tourismus startet zuversichtlich in den Sommer

Linz/Oberösterreich (ots) - Starke Wintersaison zeigt: Reiselust der Gäste ist

groß



Die Reiselust der Österreicher:innen und der Gäste aus den wichtigsten

Auslandsmärkten ist groß. Das zeigt sich in der hervorragenden Bilanz der

Wintersaison 2022/2023.Die zweitbeste Wintersaison seit Beginn der

Aufzeichnungen lässt Oberösterreichs Tourismus- und Freizeitwirtschaft mit

Optimismus in den Sommer starten.



3,07 Millionen Nächtigungen verzeichneten Oberösterreichs Tourismusbetriebe in

der abgelaufenen Wintersaison von November 2022 bis April 2023. "Mit der

Drei-Millionen-Marke bei den Nächtigungen hat Oberösterreichs

Tourismuswirtschaft nach den vergangenen, überaus herausfordernden Wintern, alle

Erwartungen positiv übertroffen. Mit dem Plus von 36 Prozent gegenüber dem

Vorjahr liegt das abgelaufene Halbjahr nur mehr knapp hinter der Rekordsaison

2018/19 mit damals rund 3,16 Millionen Nächtigungen" , freut sich Wirtschafts-

und Tourismuslandesrat KommR Markus Achleitner. Auch die Ankünfte legten im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 58 Prozent auf 1,14 Millionen Gäste zu. Damit

liegen die Nächtigungen bereits bei 97 Prozent und die Ankünfte bei 95 Prozent

des Rekordniveaus von 2018/19.