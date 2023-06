Wirtschaft Dax legt geringfügig zu - Einzelhandelsumsätze enttäuschen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.992 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nachdem der Dax für weite Teile des Tages im Minus stand, konnte er am Nachmittag noch ins Plus vordringen. "Der Dax arbeitet sich am Dienstag weiter an der 16.000-Punkte-Kursmarke ab. Die Marktteilnehmer scheinen dem Braten nicht zu trauen, wollen aber gleichzeitig keine weitere Kursperformance verpassen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow.