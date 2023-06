UBS stuft Biontech auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech im Nachgang des Krebsforschungskongresses ASCO auf "Neutral" mit einem Kursziel von 153 US-Dollar belassen. Neue Informationen zu einigen Produkten in der Onkologie-Pipeline seien positiv gewesen, schrieb Analystin Eliana Merle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Portfolio werde in dieser Hinsicht erweitert, zunächst aber bleibe der Anlegerfokus auf dem Impfstoff gegen die Corona-Pandemie./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 06:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 06:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 110,3USD gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Eliana Merle

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 153

Kursziel alt: 153

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m