UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach dem erwartungsgemäßen Pflichtangebot zur Übernahme der verbliebenen 70 Prozent des schwedischen Haustiernahrungsspezialisten Swedencare auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Bedingungen für eine Minimum-Akzeptanzschwelle scheine es nicht zu geben, was bedeuten würde, dass die Offerte selbst dann abgeschlossen werden könne, wenn nur wenige Aktionäre andienten, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 07:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 100,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Eden

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m