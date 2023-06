Schichtet die Wall Street gerade um - raus aus den heiß gelaufenen Big-Tech-Werten im Nasdaq in jene Werte, die in diesem Jahr bislang schlecht gelaufen waren? Heute veröffentlichte Daten der Bank of America zeigen nämlich starke Abflüsse aus Tech-Werten in der letzten Woche, heute steigen vor allem die seit März so schwer verprügelten Aktien von US-Regionalbanken und hieven damit den Nebenwerte-Index Russell 2000 nach oben. Das dürfte kein Zufall sein, schließlich hat der Nasdaq zum Russell 2000 ein neues Allzeithoch erreicht. Wie geht es nun weiter? In dieser Woche steht wenig auf dem Programm, die Märkte warten auf die US-Inflationsdaten nächste Woche (Dienstag), die kurz vor der Fed-Entscheidung kommen (Mittwoch). Wenn es in den USA doch zu keiner Rezession kommen sollte, dürfte die Fed wenn nicht im Juni dann im Juli die Zinsen weiter anheben, Zinssenkungen wären dann wohl nicht in Sicht in diesem Jahr..

