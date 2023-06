iHerb arbeitet mit CJ Logistics zusammen, um die Verfügbarkeit von Gesundheits- und Wellnessprodukten im Nahen Osten und in Afrika zu verbessern.

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - iHerb veranstaltete eine gemeinsame

Zeremonie in Riad, um die Partnerschaft zum Bau des ersten

E-Commerce-Fulfillment-Centers Saudi-Arabiens bekannt zu geben



iHerb, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheit und Wellness,

ist stolz, seine Partnerschaft mit CJ Logistics, einem führenden Anbieter von

Logistiklösungen, bekannt zu geben, um das erste E-Commerce-Zentrum des

Königreichs Saudi-Arabien zu entwickeln. iHerb hat Riad als Drehscheibe für

seine Geschäftstätigkeit im Nahen Osten gewählt, da das Unternehmen neben dem

attraktiven Geschäftsumfeld auch die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach

Gesundheits- und Wellnessprodukten berücksichtigt.





Das Saudi Arabia Fulfillment Center von iHerb wird strategisch in Riads neuentwickelter Zollzone "Integrated Logistics" gelegen sein, sodass Kunden dievollständige Auswahl von über 30.000 Produkten und die Servicequalität von iHerbmit noch schnelleren Lieferzeiten genießen können. Dieses Projekt unterstütztdirekt Saudi-Arabiens Projekt "Vision 2030", indem es seine strategische Lagenutzt, um seine Rolle als wesentliche treibende Kraft des internationalenHandels auszubauen und drei Kontinente zu verbinden: Afrika, Asien und Europa.Das Erfüllungszentrum ist 30.000 m² groß und verfügt über ein umfangreichesLager, das in der Lage ist, täglich riesige Bestellmengen zu versenden. Der Bauwird im Mai 2023 beginnen und der Betrieb wird voraussichtlich Mitte 2024aufgenommen. Zunächst werden die Produkte an iHerb-Kunden im gesamten NahenOsten geliefert.Miriee Chang, COO von iHerb, stellte fest: "Wir freuen uns sehr über diesennächsten Schritt für unser Unternehmen und darüber, was er für unsere Kunden imgesamten Nahen Osten und in Afrika bedeutet. Mit dieser neuen, hochmodernenAnlage können wir unserer Aufgabe, unseren Kunden qualitativ hochwertigeProdukte zu erschwinglichen Preisen anzubieten und gleichzeitig einenhervorragenden Kundenservice auf der ganzen Welt zu bieten, noch bessernachkommen."iHerb arbeitet bei diesem Projekt mit CJ Logistics als langfristigem Partnerzusammen, der den Betrieb von iHerb seit 2018 unterstützt. Diese Zusammenarbeitstärkt das Engagement beider Unternehmen, hochwertige Gesundheits- undWellnessprodukte in Verbindung mit zuverlässigen Lieferdiensten in mehrerenRegionen rund um den Globus anzubieten.Sobald das Erfüllungszentrum in Riad in Betrieb genommen wird, erwartet iHerb,über insgesamt neun klimatisierte GMP- oder ISO-zertifizierte Hubs undErfüllungszentren zu verfügen, sechs inländische und drei internationale, diealle hohe Qualitätsstandards erfüllen. Um mehr über die Hubs und