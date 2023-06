Schlappe für Opel im Abgasskandal / VG Schleswig bestätigt Rückruf für Modelle Zafira, Cascada und Insignia

Lahr (ots) - Schwere Niederlage für Opel im Abgasskandal. Das Verwaltungsgericht

Schleswig hat mit Urteil vom 23. Mai 2023 festgestellt, dass das

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zu Recht die Umrüstung bestimmter Dieselmodelle von

Opel angeordnet hat (Az.: 2023 - 3 A 3/20). Das Gericht unterstrich mit seiner

Entscheidung, dass Fahrzeughersteller verpflichtet sind, die gesetzlichen

Vorschriften einzuhalten. Opel muss nun die Modelle umrüsten, ansonsten droht

die Stilllegung der Fahrzeuge.



Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer wertet das Urteil als Meilenstein im Abgasskandal

und Sieg für die Verbraucher. Die Chancen der Verbraucher auf Schadensersatz

sind durch das Urteil enorm gestiegen. Das Gericht hat klargemacht, dass sich in

den Opel-Modellen illegale Software zur Abgasmanipulation befindet. Die Kanzlei

Dr. Stoll & Sauer rät Opel-Kunden und generell Dieselfahrern zur anwaltlichen

Beratung im kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei

gehört zu den führenden im Abgasskandal.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Vorsicht! Stilllegung von Opel-Fahrzeugen drohtDas Urteil des Verwaltungsgerichts Schleswig betrifft die Opel-Fahrzeuge Zafira1.6 CDTi, Zafira 2.0 CDTi, Cascada 2.0 CDTi und Insignia 2.0 CDTi (Euro 6b), dievor 2017 hergestellt wurden. Das Gericht betonte, dass die Rückrufpflicht desKBA für bestimmte Opel-Modelle zulässig war und Opel verpflichtet ist, dierechtswidrigen Abschalteinrichtungen zur Manipulation der Abgasreinigung in dengenannten Fahrzeugen zu entfernen. Falls sich der Hersteller weigert, droht dieStilllegung dieser Fahrzeuge.Opel hatte gegen den Rückruf geklagt. Das Verwaltungsgericht Schleswigbekräftigt jedoch erneut, dass Thermofenster und andere Abschalteinrichtungenrechtswidrig sind. Das Gericht stützt sich ausdrücklich auf die Rechtsprechungdes Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 21. März 2023 ( Az.: C-873/19(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) ), wonachAbschalteinrichtungen nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig sind, um denMotor zu schützen oder die Fahrzeugsicherheit zu gewährleisten. Das KBA hatdaher zu Recht die Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen sowie dieAusstattung der betroffenen Fahrzeuge mit einwandfreier Software zurMotorsteuerung angeordnet.Opel hat die betroffenen Fahrzeugmodelle mit rechtswidriger Abgastechnikausgestattet, insbesondere durch den Einsatz von Thermofenstern, die dietemperaturabhängige Abgasrückführung und Steuerung des SCR-Katalysators sobeeinflussen, dass die Abgasreinigung im normalen Straßenverkehr in der Regelnicht funktioniert.Das KBA hatte zuvor bereits die freiwillige Umrüstung betroffener Fahrzeuge zur