US-Anleihen mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag geringfügig nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,10 Prozent auf 113,78 Punkte. Die Rendite stieg im Gegenzug auf 3,70 Prozent.

Am Anleihenmarkt richtet sich der Fokus in einer nachrichtenarmen Woche bereits auf die anstehende Zinssitzung der Notenbank Fed am 13. und 14. Juni. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die Fed die Leitzinsen seit März letzten Jahres bereits um insgesamt fünf Prozentpunkte angehoben. Zuletzt hatte es einige Stimmen aus der Notenbank gegeben, die eine Zinspause ins Spiel brachten.