NEW YORK (dpa-AFX) - Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine soll noch am Dienstag den UN-Sicherheitsrat in New York beschäftigen. Eine Dringlichkeitssitzung sei für 16 Uhr (22 Uhr MESZ) anberaumt worden, teilten Diplomatenkreise der Deutschen Presse-Agentur mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte demnach zunächst beantragt, virtuell bei der Veranstaltung sprechen zu dürfen - es gab in der Folge aber uneindeutige Informationen dazu, ob dies von Seiten der Ukraine noch immer geplant war. Für die Vereinten Nationen spricht Nothilfe-Koordinator Martin Griffith. Zunächst war Kreisen zufolge ein Briefing von Generalsekretär António Guterres angefragt gewesen.

