PEKING, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 30. Mai wurde eine Videoauswahl des Nationalen Kommunikationszentrums für Wissenschaft und Technologie (NCCST) mit dem Thema "Förderung von wissenschaftlicher Bildung, Innovation, Unternehmertum und Wertschöpfung" auf einer speziellen Seite vorgestellt. Die Videos wurden über CCTV.com und andere Plattformen veröffentlicht, um dem Publikum im In- und Ausland die Möglichkeit zu geben, den Geist chinesischer Wissenschaftler zu bewundern und mehr darüber zu erfahren, wie China als wissenschaftlich-technisches Kraftzentrum am Puls der Zeit agiert.

Die Videos sind in drei Kapitel unterteilt: "Vorwort: Ursprung des Geistes der neuen Ära chinesischer Wissenschaftler", "Hauptgeschichte: Essenz des Geistes der neuen Ära chinesischer Wissenschaftler" und "Epilog: Ein neues Kapitel des Geistes der neuen Ära chinesischer Wissenschaftler", mit sechs Unterthemen. Die Videos konzentrieren sich auf den Ursprung und die Entwicklung des Geistes chinesischer Wissenschaftler und sind eine Hommage an die chinesischen Wissenschaftler, die einen bedeutenden Beitrag zu den Fortschritten in Wissenschaft und Technologie, zur Verbesserung des Lebens der Menschen und zur Entwicklung Chinas auf dem Weg zur nationalen Verjüngung geleistet haben.