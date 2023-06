Mantaro Precious Metals Corp. stellt ein Update zur Ressourcenschätzung bereit

Herr Morales-Ramirez ist ein sehr erfahrener unabhängiger Geologe mit über 40 Jahren Erfahrung mit den meisten Rohstoffen und Lagerstättentypen in Nord-, Mittel- und Südamerika. Herr Morales-Ramirez hat Erfahrung mit mineralisierten großvolumigen und gangartigen Goldsystemen von der Basisexploration über die Ressourcenabgrenzung bis hin zur Vormachbarkeitsstudie.

Der unabhängige technische Bericht wird von der Firma P&E Mining Consultants Inc. („P&E“) mitverfasst, die für die Mineralressourcenschätzung verantwortlich sein wird. P&E hat bereits über 350 geologische und bergbautechnische Beratungsberichte, technische Berichte über Mineralressourcenschätzungen, vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertungen und Vormachbarkeitsstudien erfolgreich fertiggestellt.

Die Mineralressourcenschätzung wird sich auf das Prospektionsgebiet La Escarcha konzentrieren, das eines von vier Gangschwärmen enthält, die entlang einer regionalen Scherstruktur beherbergt sind und in der Vergangenheit auf Gold abgebaut wurden. Im Rahmen des 3.009 Bohrmeter umfassenden ersten Bohrprogramms des Unternehmens wurden auf La Escarcha 14 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.405 m niedergebracht, während der Rest als Erkundungsbohrungen in anderen Prospektionsgebieten absolviert wurde. Die Bohrungen bei La Escarcha konzentrierten sich auf eine Streichlänge von nur 400 m und eine vertikale Tiefe von in der Regel <100 m. Zusätzlich zu den kartierten Gangschwärmen gibt es noch mehr als 6 km an nicht überprüften regionalen Strukturen, die an vielen Stellen Seifengold freigeben.