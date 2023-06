Nicola Mining nimmt Diamantbohrungen auf seinem Vorzeige-Kupferprojekt New Craigmont auf

VANCOUVER, B.C., 6. Juni 2023 / IRW-Press / - Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder Nicola“) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Explorationsprogramm mit Diamantbohrungen (das „Programm 2023“) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupferprojekt New Craigmont („New Craigmont“) aufgenommen hat. New Craigmont befindet sich in der Nähe von Merritt in der kanadischen Provinz British Columbia und 33 km südlich der von Teck Resources Ltd. betriebenen Mine Highland Valley Copper, Kanadas größtem Kupferproduktionsbetrieb.

Das Unternehmen gab in seiner Pressemitteilung vom 2. Mai 2023 bekannt, dass es einen Wirtschaftsgeologen/VP of Exploration ernannt und mit der Leitung des Programms 2023 betraut hat, und freut sich, dass Will Whitty, P.Geo, dem Team beigetreten ist.

Herr Whitty verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der fortgeschrittenen Exploration und war bei einer Vielzahl von Porphyr-Kupfer- +/- Molybdän-Lagerstätten und Kupferskarns sowie Goldlagerstätten vom Carlin-Typ bzw. orogenen Goldlagerstätten tätig. Herr Whitty erwarb sein B.Sc.-Diplom in Geologie an der Carleton University in Ottawa und sein M.Sc.-Diplom in Geologie an der Mineral Deposit Research Unit („MDRU[i]“) der University of British Columbia (UBC) in Vancouver. Nach seinem Abschluss arbeitete er als Berater für TetraTech EBA und bot technische Dienstleistungen für die Bergbauindustrie an. Anschließend zog er nach Arizona, wo er neun Jahre lang für Freeport-McMoRan tätig war. Als Mitglied der Mine Site Exploration Group von Freeport hatte er die Möglichkeit, die meisten Minen des Unternehmens im Südwesten der USA zu besuchen, Bohrprogramme zu leiten und geologische Dienstleistungen zu erbringen.

Anschließend war Herr Whitty beim Bergbauprojekt Goldrush[ii] von Nevada Gold Mines, einem Joint Venture von Barrick und Newmont, im Bezirk Cortez im Norden Nevadas beschäftigt. Als Senior Geologist bei einer neu produzierenden Mine baute er erfolgreich ein Team von Geologen auf und leitete Bohrprogramme im Wert von mehreren Millionen Dollar. Zu seinen Aufgaben gehörten die Leitung sämtlicher über- und untertägiger Bohrungen, wobei er sowohl für die Exploration als auch für die untertägige Gehaltskontrolle zuständig war. In dieser Funktion gab er auch wichtige Empfehlungen an das gehobene Management ab.