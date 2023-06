FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16 000 Punkte versuchen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent im Plus bei 16 027 Punkten. Das bisherige Wochenhoch wartet dann bei 16 114 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitliche Verluste am Vorabend letztlich noch wettgemacht. Der marktbreite S&P 500 lauert auf ein Jahreshoch. Wie zuletzt in Europa verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In dieser Woche stehen nach Einschätzung von Experten keine wichtigen Daten mehr an. Die Investoren würden sich daher vor Zahlen zur Inflation in den Vereinigten Staaten am kommenden Dienstag und die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in einer Woche zurückhalten.