In den USA werden Zahlen vom Außenhandel und zur Kreditvergabe der Banken erwartet. In Kanada trifft die Notenbank ihre Zinsentscheidung./bgf/stk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0685 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0683 Dollar festgesetzt.

