Mit der Zuverlässigkeit eines Uhrwerks liefert Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB: SITKF) auf seinem Goldprojekt RC im Yukon ein erfolgreiches Bohrergebnis nach dem anderen. Auch die Step-Out-Bohrung DDRCCC-23-042, das zweite Loch des Bohrprogramms 2023, war ein Treffer mit Ansage.

Bohrloch 42 wurde gebohrt, um die Lagerstätte Blackjack in der Tiefe und in südöstlicher Richtung zu erweitern. Die Bohrung ergab 215,1 Meter (m) mit 1,00 g/t Gold von 273,71 m bis 488,9 m. Das Intervall ab 308,6 m lieferte 180,2 m mit 1,15 g/t Gold einschließlich 2,35 m mit 17,63 g/t Gold m ab 311,0 sowie 43,5 m mit 1,66 g/t Gold ab 381,5 m. Der Abschnitt ab 381,5 m ergab 30,7 m mit 2,19 g/t Gold. Bohrung DDRCCC-23-042 wurde 215 Meter südlich des Entdeckungsbohrlochs DDRCCC-21-021 (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021) niedergebracht und liegt rund 80 m westlich von DDRCCC-23-041 (siehe Pressemitteilung vom 24. Mai 2023). Das Loch wurde konzipiert, um eine Erweiterung der hochgradigen Goldmineralisierung in der Tiefe und südöstlich der Bohrlöcher DDRCCC-22-025, DDRCCC-22-038 und unterhalb von DDRCCC-23-041 zu erproben. Die Untersuchungsergebnisse für DDRCCC-23-043, das ebenfalls im Rahmen des Winterbohrprogramms 2023 durchgeführt wurde, stehen noch aus.