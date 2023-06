Wirtschaft Windkraft löst Kohle als wichtigsten Energieträger ab

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Windkraft hat im 1. Quartal den größten Anteil des Stroms in Deutschland erzeugt. Mit 32,2 Prozent stieg der Anteil am Gesamtstrom trotz eines Rückgangs der erzeugten Windenergie gegenüber dem Vorjahresquartal (-0,7 Prozent) um 2,2 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Im 1. Quartal 2023 wurden in Deutschland 132,8 Milliarden Kilowattstunden Strom und damit 7,8 Prozent weniger Strom als im 1. Quartal 2022 erzeugt und in das Netz eingespeist. Gründe für die ungewöhnlich niedrigen Zahlen waren milde Temperaturen, hohe Strompreise und eine konjunkturelle Abschwächung. Die Einspeisung von Strom aus Kohlekraftwerken erreichte mit 30,0 Prozent den zweithöchsten Anteil.