Diamond & Zebra Electric Mfg. entwickelt weltweit erste Ammoniakverbrennungstechnologie

– mit dem Ziel, Motoren mit Brennstoffen der nächsten Generation, einschließlich Ammoniak, mit extrem hoher Energiedichte bereitzustellen.

OSAKA, Japan, 7. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Diamond & Zebra Electric Mfg. Co., Ltd. (nachfolgend als „Diamond & Zebra" bezeichnet), ein in Osaka angesiedeltes Unternehmen der Gruppe Diamond Electric Holdings Co., Ltd., hat ein erhebliches Niveau an Ammoniakverbrennungstechnologie bei der Entwicklung eines neuen Zündsystems erreicht, der unverzichtbaren Komponente bei der Kraftstoffverbrennung, um Hubkolbenmotoren in einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft zu nutzen. Diamond & Zebra veröffentlichte die Errungenschaft durch eine wissenschaftliche Arbeit, die auf dem JSAE-Jahreskongress 2023 der Society of Automotive Engineers of Japan vorgestellt wurde (Konferenzsitzung Nr. 30: Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies I).