UBS stuft Hugo Boss auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hugo Boss vor dem Kapitalmarkttag am 15. Juni mit "Buy" und einem Kursziel von 87 Euro in die Bewertung aufgenommen. "Hugo Boss ist wieder in Mode", schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar stecke die Trendwende des Modeherstellers noch in den Kinderschuhen, doch werde das Margenpotenzial übersehen. Tibaldi setzt trotz des gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds auf die Markendynamik des Konzerns und sieht den Kapitalmarkttag als möglichen Kurstreiber für die Aktie. Boss könnte seine Ziele über die aktuellen Erwartungen hinaus anheben, schrieb sie./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 23:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 23:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

