DAX – läuft uns die USA jetzt davon?

Es sieht doch alles noch recht konstruktiv aus, was der DAX da so macht. Trotzdem fühlt es sich nicht so an, als sei der deutsche Leitindex noch immer in Reichweite eines Rekordhochs. Der Bereich knapp unter 16.000 Punkten ist weiterhin eine Zone, die von den Marktteilnehmern als Widerstand wahrgenommen wird. Dies hat zur Folge, dass die Anläufe nach oben immer wieder in diesem Bereich scheitern. Auch von der Indikatorenseite kommt derzeit keine Unterstützung, da diese im neutralen Bereich verlaufen. Die Umsätze sind rückläufig, was nicht besonders verwunderlich ist, da wegen des Feiertags erfahrungsgemäß weniger Händler tätig werden wollen . Somit dürfte auch im Rest der Handelswoche nicht mit einem Ausbruch gerechnet werden. Die US-Märkte stellen sich hier etwas besser dar.

