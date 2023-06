DAX in Tiefschlafphase angekommen

Der Deutsche Aktienindex befindet sich in einer Tiefschlafphase. Die Volatilität geht immer weiter zurück. An der 16.000er Marke geht in beide Richtungen so gut wie nichts mehr. Nach der starken Outperformance des DAX in den vergangenen Monaten gegenüber der Wall Street hat nun ein Aufholmanöver der Indizes in New York begonnen, auch weil jenseits des Atlantiks der Aktienmarkt noch deutlich mehr Luft nach oben hat. Morgen geht es in Deutschland mit dem teilweisen Feiertag für viele Marktteilnehmer vielleicht in ein verlängertes Wochenende, was in Kombination mit dem nur mäßig gefüllten Terminkalender an den geöffneten Börsen nicht viel Dynamik auch für den Rest der Handelswoche verspricht.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.