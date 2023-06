Wirtschaft Dax startet leicht im Minus - Exporte aus China brechen ein

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.970 berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Vor Handelsstart waren in China aktuelle Handelszahlen veröffentlicht worden. Demnach sind die chinesischen Exporte im Mai unerwartet stark um 7,5 Prozent eingebrochen. Das zeige "einmal mehr, wie sehr die Weltwirtschaft aktuell schwächelt", sagte Thomas Altmann von QC Partners am Morgen.