Ein weiteres Thema bleibt die Geldpolitik der Notenbanken. Die Reserve Bank of Australia überraschte die Märkte gestern mit einer Zinserhöhung zur Bekämpfung der Inflation. In China forderten die Behörden dagegen die größten Banken des Landes auf, ihre Einlagenzinsen zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist natürlich nicht neu. Die Zentralbanken hatten bei der Festlegung ihrer Politik schon immer die Interessen ihrer eigenen Volkswirtschaften im Blick.

Wie sich bereits seit Monaten abzeichnete, wusste das Management der Kryptobörse Coinbase von Anfang an, dass es Ärger mit den Regulierungsbehörden geben könnte. Als das Unternehmen vor mehr als zwei Jahren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC den IPO-Antrag stellte, wurde bereits im Emissionsprospekt auf ein "hohes Maß an Unsicherheit" hinsichtlich der Rechtmäßigkeit ihres Geschäftsbetriebs hingewiesen und gewarnt, dass "die Aufsichtsbehörden nicht mit der Auffassung des Unternehmens einverstanden sein könnten".

Während sich der Deutsche Aktienindex weiter an der 16.000er Marke abarbeitet, spielte die Musik gestern in der Kryptobranche und im Bitcoin.

Aktien Frankfurt Eröffnung DAX arbeitet sich an der 16.000er Marke ab - Unruhe in der Kryptobranche

