Die Märkte werden immer extremer: das Volatilitätsbarometer VIX fällt unter die Marke von 14, die KI-Euphorie führtz zu einer Rekord-Positionierung im Nasdaq - und all das wird vornehmlich durch Optionen getrieben. So war gestern der US-Nebenwerte-Index Russell 2000 der große Gewinner, weil eine noch nie dagewesene Rekordzahl von Call-Optionen den bisher so schwachen Index nach oben explodieren ließ. Der VIX ist nun auf dem Niveau kurz vor dem Corona-Crash - damals fiel der US-Leitindex dann 35%. Wird sich Ähnliches wiederholen? Uwahrscheinlich, aber dennoch zeigen der extrem tiefe Stand des VIX wie auch der Fear and Greed Index (Stand 79, kurz vor extremer Gier) an, dass die Märkte komplett unbesorgt sind. Meist passiert dann irgendetwas, was diese extremen Werte wieder in Richtung Durschschnitt verschiebt. Zu erwarten ist, dass der Nasdaq nun schwächer performen wird als andere US-Indizes - die Wall Street rotiert..

