APA ots news: Neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei UNIQA: Dr. Gantenbein folgt Dr. Rothensteiner - BILD

Wien (APA-ots) - Dr. Burkhard Gantenbein (*1963) ist in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung nach der 24. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG am 6. Juni 2023 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt worden.



Der gebürtige Schweizer, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, studierte an der Universität Zürich Rechtswissenschaften und promovierte an der Universität Freiburg. Sein Fachwissen und Management-Know-how erweiterte er an der Universität St. Gallen (Institut für Versicherungswirtschaft) sowie an der London Business School. Er war unter anderem als Mitglied des Vorstandes bei der Generali Versicherungsgruppe sowie als CEO der Helvetia Versicherungen in Österreich tätig.