Demografischer Wandel Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren von 1950 bis 2021 von 10 % auf 22 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Deutlicher Anstieg der Lebenserwartung nach 1950 in den letzten Jahren

gedämpft

- Deutschland seit 1972 mit Geburtendefizit

- Nettozuwanderung bremst Alterung

- 75 Jahre Daten für die Demokratie: Statistisches Bundesamt veröffentlicht zu

seinem 75-jährigen Bestehen Auswertungen auf Basis historischer Zeitreihen



Die Altersstruktur der Bevölkerung hierzulande hat sich in den vergangenen

sieben Jahrzehnten stark geändert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, war 1950 noch jede zehnte Person (10 %) auf dem Gebiet der heutigen

Bundesrepublik Deutschland 65 Jahre und älter. 2021 stieg ihr Anteil auf mehr

als ein Fünftel (22 %). Der Anteil der jüngeren Bevölkerungsgruppen im Alter von

unter 15 Jahren nahm im selben Zeitraum ab - von 23 % im Jahr 1950 auf 14 % im

Jahr 2021. Wenig Veränderung gab es dagegen in der Gruppe der Menschen im

erwerbsfähigen Alter von 15 bis einschließlich 64 Jahren. Sie stellten auch 2021

den größten Anteil an der Bevölkerung mit 64 %. 1950 hatte ihr Anteil mit 67 %

nur wenig höher gelegen. Insgesamt ist die Bevölkerung hierzulande stark

gewachsen. 1950 lebten auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland

gut 69,3 Millionen Menschen, 2021 waren es rund 83,2 Millionen - eine Zunahme

von 20 %.