Inditex-Rally geht nach starken Quartalszahlen weiter

MADRID (dpa-AFX) - Inditex hat am Mittwoch mit dem Bericht für das erste Geschäftsquartal die Anleger überzeugt. Die Papiere des spanischen Modekonzerns erreichten im frühen Handel mit 33,63 Euro den höchsten Stand seit Ende August 2017. Sie krönten damit ihre seit Ende September laufende Rally, der Zuwachs in dieser Zeit beläuft sich auf 60 Prozent. Zuletzt gewannen sie an der Spitze im EuroStoxx 50 5,5 Prozent, während der Leitindex der Eurozone um 0,4 Prozent nachgab.

Der Textilhersteller trotzt weiter der allgemeinen Konsumflaute. Umsatz und operatives Ergebnis stiegen kräftig. Auch im aktuellen zweiten Geschäftsquartal knüpft Inditex an den starken Lauf an.