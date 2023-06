Rohde & Schwarz-Technologie treibt deutschen Luftraum an (FOTO) München (ots) - DFS Deutsche Flugsicherung GmbH und Rohde & Schwarz schließen landesweites Funktechnik-Modernisierungsprogramm mit circa 4000 ATC-Funkgeräten an über 100 Funkstandorten erfolgreich ab.



Rohde & Schwarz hat das "Radio Site Upgrade and Modernization" (RASUM 8,33)-Programm mit der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH erfolgreich abgeschlossen. RASUM 8,33 beinhaltete die deutschlandweite Modernisierung der Funktechnik mit circa 4000 Funkgeräten an fast 100 Funkstandorten, die an die vier großen Kontrollzentralen und 15 internationalen Flughäfen im Zuständigkeitsbereich der DFS angeschlossen sind.