Afrikas Bodenschätze sind so riesig wie das Interesse daran. Auf dem Weg zur Produktion wichtiger Rohstoffe fehlt es jedoch nicht zuerst an Kapital oder politischer Stabilität. Gerade in den erzreichen Regionen Westafrikas mangelt es an Infrastruktur.

Daniel Limpitlaw ist in der Explorations- und Bergbaubranche kein Unbekannter. Seit mehr als 25 Jahren ist der heutige Pasofino Gold Ltd. (TSX-V: VEIN, WKN: A2PUFS; ISIN: CA7026571074) CEO unter anderem in Afrika präsent, darunter bei Uranprojekten in Namibia und Südafrika und im Kaliabbau in der DR Kongo.

Unternehmen wie Pasofino werben um Investoren, von denen viele sich im afrikanischen Bergbau aus erster Hand auskennen. Schon in den einleitenden Sätzen zur Vorstellung des „Dugbe“ Goldprojekts in Liberia erscheint deshalb eine entscheidende Information: Das Projektgebiet liegt nur 70 Straßenkilometer vom Tiefwasserhafen Greenville entfernt.

Pasofino ist in Toronto ansässig und besitzt mit dem Gold-Kupfer-Projekt Roger auch eine Liegenschaft in der kanadischen Provinz Quebec. Das Unternehmen kennt deshalb die Unterschiede zwischen etablierten Bergbauregionen wie Kanada und neuen Märkten wie Afrika nur zu gut. Kurz gesagt: In Kanada gibt es viele Straßen und Stromleitungen, aber wenige Lagerstätten mit hohen Erzgehalten. In Westafrika verhält es sich andersherum.

Robert Friedland benötigt liberianische Eisenbahn für Projekt in Guinea

Der Investor Robert Friedland gilt in der Bergbaubranche als Legende. Die Probleme, für die Friedland eine Lösung sucht, sind die zentralen Herausforderungen des Bergbaus auf dem Kontinent und ganz besonders an der armen Westküste. Der Investor verhandelt häufig direkt mit den höchsten Ebenen. So geschehen im Frühjahr 2022: Damals konnte das durch Friedland kontrollierte Unternehmen High Power Exploration Inc. den Zugang zu einer liberianischen Bahnstrecke sichern.

Der Deal ist von herausragender Bedeutung, da das Unternehmen im Nachbarland Guinea ein Projekt exploriert, dessen Ressourcen auf 1 Mrd. t hochwertiges Eisenerz geschätzt werden. Der Deal mit der Regierung erlaubt es, die künftig gewonnen Bodenschätze zum Hafen von Buchanan zu transportieren und von dort aus zur Kundschaft in aller Welt zu verschiffen.