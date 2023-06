Wenn man sich rein am Prinzip der relativen Stärke orientieren würde, käme man derzeit zu dem Schluss, dass der Markt immer weiter steigen müsste. Schließlich sind die Nachrichten eher schlecht, zudem die geopolitische Unsicherheit so groß, wie seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr. Dennoch steigen die Indizes in den westlichen Ländern.

Warum steigt der S&P 500?

Wer sich aber etwas detaillierter mit den Gründen befasst, warum der Markt steigt, kommt zu einem anderen Schluss. Wir sehen derzeit die ausgesprochen seltene Konstellation, dass sowohl die Fonds (grün), wie auch die Dealer Intermediary (das sind Banken, die Finanzprodukte auflegen) gleichzeitig kaufen. Ich habe jene Situationen gelb hinterlegt, in denen beide Parteien gleichzeitig kauften oder verkauften.

1. Sie sehen, dass das sehr selten passiert. Normal sind die Aktionen konträr, was bedeutet, dass wenn die Fonds kaufen, typischerweise die Dealer Intermediary verkaufen und umgekehrt

2. In den Situationen, in denen beide atypischerweise in die gleiche Richtung agieren, gab es immer sehr stabile Trends - genau wie jetzt!

3. Der Kipppunkt ist stets dann erreicht, wenn eine oder beide Parteien ihre Netto-Handelsrichtung ändern.

Wir müssen uns das Ganze wie beim Armdrücken vorstellen. Wenn die eine Partei 700k Kontrakte hat und die andere 500k und beide gegeneinander "drücken", schlägt der Markt die Richtung der dominanten Partei ein. In einer Situation, in der beide in die selbe Richtung drücken, geht es sehr einfach und kraftvoll in eben jene Richtung.

Es ist mit einer 10-20%-Korrektur zu rechnen, die abrupt einsetzen dürfte. Wann genau, lässt sich nicht seriös sagen. Aber es ist höchstwahrscheinlich. Achten sie darauf, wann die stärkere der beiden Parteien (höhere Netto-Position) ihr Verhalten (Handelsrichtung) ändert. DANN ist der Kipppunkt erreicht!

