Green Transition Facility 100 Millionen Euro für "grüne" Innovationen

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW Capital investiert über neues Venture Capital (VC)-Fonds-Programm gezielt

in Climate Tech-Fonds

- Besserer Kapital-Zugang für Start-ups und innovative Technologieunternehmen

mit Fokus auf ökologischen Wandel

- Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft und zur

Start-up-Strategie des Bundes



KfW Capital investiert ab sofort über das neu konzipierte Programm "Green

Transition Facility" in VC-Fonds, die einen Fokus auf den Bereich "Climate Tech"

und angrenzende klimarelevante Themenfelder (Definition in Anlehnung an die

EU-Taxonomie-Verordnung 2020/852) haben. Die VC-Fonds müssen eine Strategie

aufweisen, die eindeutig auf die oben beschriebenen Kriterien ausgerichtet ist.

Für die Fazilität stehen insgesamt 100 Mio. EUR zur Verfügung; die KfW stellt

hierfür die Mittel bereit.