VicOne bringt seine Expertise beim ersten europäischen "Auto-ISAC Cybersecurity Summit" in Frankreich ein (FOTO)

SOCHAUX (Frankreich) / TAIPEH (Taiwan) (ots) - VicOne (https://www.vicone.com/), ein führender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen für die Automobilindustrie,wird am ersten Auto-ISAC Europe Cybersecurity Summit(https://automotiveisac.com/2023-europe-summit) in Frankreich (13.-14. Juni2023) teilnehmen, der zum Thema "The Future of Connected Security" veranstaltetwird. Im Rahmen der Partnerschaft mit der Organisation Auto-ISAC (ISAC =Information Sharing and Analysis Center) trifft VicOne auf der Veranstaltung imMusée de L'Aventure Peugeot in Sochaux (Frankreich) auf die Elite derAutomobilhersteller und Zulieferer. Mit seiner Expertise trägt VicOne dazu bei,software-basiert Fahrzeuge sicherer zu machen und zu beeinflussen, wieAutomobilhersteller, Zulieferer und Softwareanbieter zum Wohl und Schutz derKunden zusammenarbeiten.Die Smart-Cockpit-Protection -Lösungen von VicOne adressieren das veränderteVerhalten der Nutzer von vernetzten Autos und Elektrofahrzeugen und derenEinfluss auf die Cybersicherheit, während sie gleichzeitig dieAutomobilhersteller (OEMs) dabei unterstützen, sich auf die zunehmendenCyberangriffe mittels schlüsselloser Zugangssysteme, Ladestationen undInfotainment Systemen (IVI) in Fahrzeugen vorzubereiten. Die neuen VicOneCybersecurity-Lösungen, die auf dem Event vorgestellt werden, bestehen zum einenaus der Smart Cockpit Security App, die den Datenschutz in IVI-Systemensicherstellt, und zum anderen aus dem Smart Cockpit Mobile SDK (SoftwareDevelopment Kit) zum Schutz anderer fahrzeuginterner Begleit-Apps, wie sie etwavon OEMs vorinstalliert werden. In Kombination mit anderenCybersecurity-Lösungen von VicOne profitieren OEMs von einem hochklassigenMultilayer Cyber-Schutz, der von der System- bis zur Anwendungsebene reicht.Die Auto-ISAC Summits sind Konferenzen zur Cybersicherheit in derAutomobilindustrie, die Einblicke von Herstellern, Zulieferern, Vordenkern,Gesetzgebern, Praktikern und anderen Interessenvertretern bieten und dasEngagement sämtlicher Mitglieder für eine Kultur des Vertrauens, Austauschs,Lehrens, Lernens und gemeinsamen Handelns unterstreichen. Auto-ISAC selbst isteine brancheninterne Organisation zum Austausch und zur Analyse von aufkommendenCybersicherheitsrisiken für Fahrzeuge und zur kollektiven Verbesserung derCyberabwehr von Fahrzeugen in der gesamten globalen Automobilindustrie,einschließlich der Erstausrüster von leichten und schweren Nutzfahrzeugen, derZulieferer und des Nutzfahrzeugsektors.Gemäß dem Auto-ISAC-Motto "Ein Angriff auf einen, ist ein Angriff auf alle"teilt VicOne das Ziel des Summits, sicherheitsrelevante Cyber-Vorfälle im