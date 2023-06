Tesla, Meta und Co.: Das sind die am meisten überkauften Aktien der Wall Street

Einige Aktien scheinen dennoch zu heiß gelaufen, auch bekannt als überkauft oder ‚overbought‘. Eine Aktie gilt als überkauft nach einer relativ langen oder sehr starken Kursbewegung nach oben. Je höher der Kurs in meist recht kurzer Zeit gestiegen ist, desto weniger sind Anleger dann noch bereit, auf diesem hohen Niveau weiter zu kaufen. Oftmals folgt dann eine Gegenreaktion. Anleger, die den hohen Kurs zu neuen Verkäufen (Short-Positionen) nutzen, sorgen manchmal für eine schnelle und starke Gegenbewegung nach unten.

Eine technische Indikation bietet der Relative Strength Index (RSI), ein Maß für die Dynamik einer Aktie. Ein RSI-Wert von 70 oder mehr über einen Zeitraum von 14 Tagen bedeutet in der Regel, dass eine Aktie überkauft ist. Hier sind die zehn am meisten überkauften Aktien, die an der Wall Street den Besitzer wechseln:

Aktie RSI Match Group 84,5 Synchrony Financial 84,9 ServiceNow 85,2 Norwegian Cruise Line 86,2 Enphase Energy 87,6 Discover Financial 88,8 Meta 89,5 Adobe 90,9 Tesla 91 Gen Digital 92,6

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion