Höhere Renditen sollen für mehr Investitionen sorgen

BONN (dpa-AFX) - Der für die Energiewende nötige Netzausbau soll durch höhere Renditen der Netzbetreiber befördert werden. Um den Betreibern von Strom- und Gasnetzen mehr Anreize für Investitionen zu bieten, will die Bundesnetzagentur die von ihr bestimmte Eigenkapitalverzinsung erhöhen. Sie soll 2024 bei 7,09 Prozent liegen und nur für Neuinvestitionen gelten, wie die Behörde am Mittwoch in Bonn berichtete. Derzeit liegt der Zinssatz bei 5,07 Prozent.

Über die Netzentgelte zahlen die Netznutzer, also Haushalte, Gewerbe und Industrie, auch die Renditen der Betreiber. "Die Mehrbelastung dort muss auf das Notwendigste begrenzt bleiben", sagte Netzagentur-Präsident Klaus Müller.