Live-Demo bidirektionales Laden auf der Power2Drive / Wallbox Chargers präsentiert die V2X-Möglichkeiten von Quasar 2, das neue CCS-kompatible bidirektionale Ladegerät (FOTO)

München (ots) - Wallbox Chargers, ein weltweit führender Anbieter von Lade- und

Energiemanagementlösungen für Elektrofahrzeuge (EV), präsentiert auf der

Power2Drive im Rahmen von The Smarter E Europe sein erstes CCS-kompatibles

bidirektionales Ladegerät.



Besucher haben die Möglichkeit, bidirektionale Ladetechnologie auf dem

Wallbox-Stand in Halle B6, Stand 320, live zu erleben. Bidirektionales Laden

ermöglicht, dass EVs nicht nur Strom laden, sondern auch zurückspeisen können.

Hierbei gibt es unterschiedliche Szenarien, wie beispielsweise Vehicle-to-Load,

Vehicle-to-Building oder Vehicle-to-Grid. Im Rahmen dieser Technologie können

EVs u.a. als mobile Speicher für überschüssigen Grünstrom oder zur

Stabilisierung des Stromnetzes genutzt werden. Bidirektionales Laden gilt daher

als eine Schlüsseltechnologie im Kontext der Energiewende.





Außer bidirektionalem Laden präsentiert Wallbox Chargers sein komplettes Angebotan Lade- und Energiemanagementlösungen für Privathaushalte, Unternehmen undöffentliche Einrichtungen. Darunter auch SIRIUS, eine hochentwickelteEnergiemanagementsoftware, die zu den Finalisten des Smarter E Awards zählt. Erwird seit 2018 jährlich an herausragende Innovationen verliehen, welche diesektorübergreifende Entwicklung der Energieversorgung vorausschauend und prägendfortdenken.Live-Präsentation der Möglichkeiten des neuen bidirektionalen Ladegeräts QuasarNach dem Erfolg von Quasar, dem weltweit ersten bidirektionalen Ladegerät fürzuhause, präsentiert Wallbox Chargers das Nachfolgemodell Quasar 2.Zukunftssicher wurde es kompatibel mit der nächsten Generation vonElektrofahrzeugen entwickelt. Quasar 2 nutzt das CCS-Protokoll zurSicherstellung der Kompatibilität mit den für den europäischen Marktkonzipierten EVs.Durch seine Vehicle-to-Home (V2H) und Vehicle-to-Grid (V2G) Funktionenermöglicht Quasar 2 EV-Fahrern, Energiekosten zu sparen. Studien belegen, dassNutzer durch bidirektionales Laden jährlich bis zu 1000 Euro sparen, ihrenStromkonsum nachhaltiger gestalten und das Stromnetz durchFlexibilitätsdienstleistungen entlasten können.Nutzer können per App Ladevorgänge automatisiert so planen, dass geladen wird,wenn der Strompreis günstig oder ausreichend Solarenergie verfügbar ist. Steigtder tagesaktuelle Strompreis, kann der günstige Strom aus dem EV entladenwerden. Im Rahmen flexibler und dynamischer Stromtarife ist das insbesonderedann der Fall, wenn die Stromnachfrage hoch ist oder wenig EE-Strom verfügbar.Quasar 2 verwandelt EVs in leistungsstarke Energiemanagement-Geräte und mobile