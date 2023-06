Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Unternehmen, die besonders gefährdet sind, in absehbarer ZeitArbeitsunfälle zu erleiden, sollen künftig noch gezielter von derBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) angesprochen werden können.Möglich macht dies Künstliche Intelligenz: Sie kann automatisiert bei derIdentifizierung von Betrieben mit erhöhtem Beratungsbedarf und damit bei derAufsichtstätigkeit der BG BAU unterstützen. Erprobt wird dies im Rahmen einesLeuchtturmprojektes der BG BAU, das durch das Bundesministerium für Arbeit undSoziales (BMAS) gefördert wird und eine Blaupause für vergleichbare Akteure seinsoll. Zum Auftakt wurde das Projekt bei der größten Digitalkonferenz in Europa,der " re:publica (https://re-publica.com/en/node/3367) " in Berlin vorgestellt.Künstliche Intelligenz (KI) ist - insbesondere durch die neuen Chatsysteme - einhochaktuelles Thema. Das damit entstehende Potential kann Prozesse optimierenund die Arbeit effizienter machen. Mit Hilfe von KI sollen künftig bei der BGBAU die Daten aus den Prüfungen der Unternehmen sowie das Unfallgeschehen aufBaustellen auch automatisiert ausgewertet und möglichst valide Prognosenerstellt werden. Dies kann die Präventionsarbeit zusätzlich wirksamer machen undden Aufsichtspersonen helfen, ihre Einsätze zu planen."Ziel ist es, die Aufsichtstätigkeit durch die BG BAU noch zielgerichteter undeffizienter durchzuführen und den Aufsichtspersonen eine konkrete Unterstützungbei ihrer Arbeit zu bieten", sagt Michael Kirsch, stellvertretenderHauptgeschäftsführer der BG BAU. Gefördert wird das Forschungsprojekt durch dasBundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) über deren Denkfabrik(https://www.denkfabrik-bmas.de/projekte/ki-in-der-verwaltung) "DigitaleArbeitsgesellschaft".Die BG BAU ist für etwa 580.000 Betriebe und 58.000 private Bauvorhabenzuständig, bei denen Arbeitsschutz angewandt werden muss. Aufsichtspersonen derBG BAU überwachen Tätigkeiten auf Baustellen und beraten in allen Fragen desArbeitsschutzes. Da diese personellen Ressourcen begrenzt sind, kann KI bei dergezielten Auswahl von Betrieben mit Beratungsbedarf unterstützen und die Arbeitvon Aufsichtspersonen noch wirksamer machen.Das BMAS erhofft sich mit dem Pilotprojekt entsprechende Erfahrung zumgenerellen Einsatz von KI in diesem Bereich, zum Beispiel für andere Träger derUnfallversicherung oder etwa der Renten- und der Arbeitslosenversicherung.Wichtige Voraussetzungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die