Internationale Studie präsentiert die wesentlichen Treiber digitaler Transformationsprojekte

Bielefeld/Walldorf (ots) - Europa will Kosten senken, die USA setzen auf

Innovationen



Aktuelle Studie vom SAP®-Beratungshaus NTT DATA Business Solutions AG und

IT-Dienstleister Natuvion GmbH legt offen:



- Die Hauptgründe für Transformationsprojekte sind Restrukturierungen in

Unternehmen.

- Fachkräftemangel und fehlendes Know-how der Mitarbeitenden stellen Unternehmen

hinsichtlich Geschwindigkeit und Erfolg von Transformationsprojekten vor

Herausforderungen.

- ESG und Nachhaltigkeitsziele spielen noch eine vergleichsweise geringe Rolle

bei IT-Transformationsentscheidung in Unternehmen.