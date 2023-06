Antwort auf Rezession Vier von fünf Industrieunternehmen setzen beim Thema Kostenkontrolle auf Lean Management

Köngen (ots) - Die in Deutschland mittlerweile auch offiziell bestätigte

Rezession hat die Umsetzung einer effizienteren Wertschöpfung bei den

Industrieunternehmen endgültig zum Top-Thema gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt

die aktuelle Studie "Zukunft Industrie 2023". Statt gegen den Kostendruck

einfach den Rotstift anzusetzen, wollen 80 Prozent der Unternehmen ihre Ziele

mit schlanken Prozessen und der Vermeidung von Verschwendung erreichen. Für die

Studie hat die Unternehmensberatung Staufen mehr als 400 Industrieunternehmen in

der DACH-Region befragt.



Inflation und stark gestiegene Energiekosten setzen die Industrieunternehmen

weiterhin unter Druck. Ein Schlüssel für die Lösung dieser Probleme ist Lean

Management. Davon sind mehr als 90 Prozent der für die Studie befragten Betriebe

überzeugt. "In den Chefetagen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass reines

Cost-Cutting zu kurz gedacht und nicht nachhaltig ist", sagt Christian Sprenger,

Partner bei der Staufen AG. Bereits vier von zehn Unternehmen (44 Prozent)

verfolgen mit schlanken Prozessen auch Wachstumsziele. Nach Ansicht des

Staufen-Partners ist das der richtige Weg: "Im Kern geht es darum, resilienter

zu werden und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dann verlieren Krisen

ihren Schrecken."