ALDI SÜD gewinnt mit AFRIKA Cashew-Kernen den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - Die AFRIKA Cashew-Kerne von ALDI SÜD gelangen ohne

Umwege von der Anbauregion in Westafrika in die deutschen Filialen. Jetzt wurde

ALDI SÜD dafür mit dem ersten Platz des Deutschen Award für

Nachhaltigkeitsprojekte in der Kategorie "Produkt - Lebensmittel" ausgezeichnet.



ALDI SÜD nahm den Preis am 6. Juni 2023 im Rahmen einer feierlichen

Preisverleihung entgegen. Vergeben wurde er vom Deutschen Institut für

Service-Qualität, dem Nachrichtensender ntv und dem DUP UNTERNEHMER-Magazin.