Kursrakete Morphosys: Wann endet der Höhenflug der Biotech-Aktie?

Die Morphosys-Aktie zieht weiter an und notiert auf einem neuen Jahres- und Monatshoch. Im bisherigen Jahresverlauf ist der Titel bereits um mehr als 120 Prozent gestiegen und notiert aktuell bei rund 29 Euro. Damit erreicht das Biotech-Unternehmen aus Bayern das höchste Kursniveau seit April 2022 und setzt seine überraschend starke Performance fort. Grund für den starken Kursanstieg sind unter anderem ein starker Gesamtumsatz im ersten Quartal. Außerdem begann die Rallye auf niedrigem Niveau: Die Aktie war Ende 2022 auf ein Zehnjahrestief gefallen. Nun dreht sich der Wind und der Markt zeigt sich angesichts neuer Forschungsergebnisse zu Krebsmedikamenten hoffnungsvoll.

Analystin Xian Deng von der Schweizer Großbank UBS ist anderer Meinung. Sie bewertet Morphosys als "Buy" mit einem beachtlichen Kursziel von 47 Euro – also rund 62 Prozent über ihrem aktuellen Niveau von 29 Euro. "Die Analyse des Biotech-Unternehmens hat ergeben, dass der aktuelle Aktienkurs der in der Entwicklung befindlichen Wirkstoff-Pipeline nur wenig Wert beimisst", begründet Deng ihre Einschätzung. Der Analystin zufolge ist das ein Zeichen dafür, dass der Markt das Vertrauen in Morphosys verloren hat. Sie ist allerdings anderer Meinung und prognostiziert allein für das Blutkrebsmittel Pelabresib einen Spitzenumsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Kapitalwert je Aktie von 35 Euro.

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,76 % und einem Kurs von 29,04EUR gehandelt.

(antp) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion