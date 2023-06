Dr. Reuter Investor Relations - Water Ways hat mit smarten Bewässerungsanlagen eine Antwort auf die Wasserknappheit

Am Colorado River kann man derzeit ganz gut sehen, wie es um die weltweiten Wasserreserven steht. Der größte Fluss im Südwesten der USA ist stark ausgedünnt. Ein großes Problem, denn er ist unverzichtbar für die Landwirtschaft und auch die Energieversorgung in mehreren US-Bundesstaaten. In Europa ist die Wasserknappheit auch längst allgegenwärtig. Ein Beispiel: Am Gardasee kam es zuletzt zu einer Touristenattraktion, da eine Insel plötzlich zu Fuß erreichbar war. Und dann sind da noch diese erschreckenden Zahlen der Vereinten Nationen (UN): Rund 2,2 Milliarden Menschen haben keinen regelmäßigen Zugang zu Wasser. Fast 800 Millionen fehlt eine Grundversorgung mit Trinkwasser.

Der Effekt des Klimawandels wird immer deutlicher – und die Wasserknappheit mit ihm. Neben dem Kampf gegen den Klimawandel sind daher alle Möglichkeiten gefragt, mit denen sich Wasser sparen lässt. Gefragt sind diese vor allem in der Landwirtschaft. In den Sektor entfallen weltweit rund zwei Drittel des gesamten Wasserverbrauchs. Das meiste Wasser wird für die Bewässerung gebraucht und verbraucht. Genau in diesem Bereich hat Water Ways (ISIN: CA9411881043) eine innovative Technologie entwickelt, durch die sich viel Wasser sparen lässt.

Water Ways: Intelligente Bewässerungssystem für landwirtschaftliche Betriebe

Water Ways wurde in Kanada gegründet, hat seinen Hauptsitz allerdings in der Tech-Hochburg Israel. Das Unternehmen hat sich auf smarte Bewässerungssysteme spezialisiert. Es entwickelt die Systeme selbst. Oftmals handelt es sich um Mikro- und Präzisionsbewässerungssysteme. Die Technologie wird immer weiterentwickelt und ist in den letzten Jahren ausgereift. Außerdem produziert Water Ways die smarten Bewässerungssysteme und kann diese auf unterschiedliche Gegebenheiten und auf unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe zuschneiden. Dadurch entsteht ein großer Markt.

„Das Potenzial ist riesig. 70% der Bewässerung in der Welt ist heute Flut-Bewässerung. Diese verbraucht unnötige Mengen an Wasser und überwässert die Pflanzen und da man überflutet, ist die Menge der verwendeten Düngemittel dabei nicht exakt“, erklärt Firmenchef Ronnie Jaegermann die Vorteile der smarten Bewässerungsanlagen: „Wenn Sie ein Tropfbewässerungssystem haben, das überwiegend Wasser und Dünger an die Wurzel der Pflanze bringt und dies vollständig kontrolliert wird, es zu bestimmten Tageszeiten geöffnet und geschlossen wird, je nach Niederschlag und ähnlichem ist das auch in der Tat sehr gut für die Umwelt, weil Sie viel weniger Wasser und Dünger verbrauchen und dies bedeutet, dass Sie den Boden viel weniger verschmutzen können.“