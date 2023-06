CEO von MindBio Therapeutics präsentiert das Unternehmen beim Emerging Equities Life Sciences VIP Event und stellt MindBios Forschung auf der bevorstehenden MAPS-Konferenz „Psychedelic Science“ in Colorado vor

- Die Wissenschaftler von MindBio werden eine Posterpräsentation zu ihren klinischen Studienergebnissen auf der MAPS-Konferenz „Psychedelic Science“ in Denver, Colorado halten

- Das Unternehmen stößt auf großes Interesse bei Wissenschaftlern und Investoren

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, den 6. Juni 2023 / IRW-Press / - Justin Hanka, Chief Executive von MindBio Therapeutics Corp. (CSE: MBIO) (Frankfurt: WF6) (das „Unternehmen“ oder „MindBio“), hat eine Reise nach Kanada und in die USA angetreten, um sowohl auf der Emerging Equities Life Sciences-Veranstaltung in Kanada als auch auf der bevorstehenden MAPS-Konferenz „Psychedelic Science“ in Colorado Vorträge zu halten.

MindBio wird sein einzigartiges Microdosing-Behandlungsmodell Investmentbankern, Brokern und vermögenden Investoren auf der Emerging Equities Life Sciences Veranstaltung in Toronto vorstellen. Justin Hanka, CEO von MindBio Therapeutics, wird die Forschungsergebnisse, Behandlungsprotokolle, das geistige Eigentum sowie die Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens den dort teilnehmenden großen institutionellen Investoren - einschließlich der Royal Bank of Canada, Canaccord, Research Capital, Gravitas Capital, Stifel und anderen - präsentieren.

Die Wissenschaftler von MindBio werden das Management auch nach Colorado begleiten, um der größten jemals abgehaltenen Psychedelika-Konferenz beizuwohnen. Auf der von MAPS ausgerichteten Konferenz „Psychedelic Science" werden die weltbesten Forschungsarbeiten und Vorreiterunternehmen auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin präsentiert. MindBio wird seine bahnbrechenden Ergebnisse aus klinischen Studien zur Mikrodosierung von LSD im häuslichen Umfeld im Zuge einer Posterpräsentation vortragen und während der gesamten Konferenz auch mit einem großen Informationsstand zur Mikrodosierung vertreten sein.

Justin Hanka, Chief Executive Officer und Mitgründer von MindBio, sagt dazu: „Es ist ein Privileg, an diesen wichtigen Veranstaltungen teilnehmen zu können und sowohl die klinischen Studienergebnisse als auch die Kommerzialisierungsstrategie und Methodik zur medizinischen Microdosing-Behandlung von Patienten präsentieren zu dürfen.“