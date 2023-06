Immer mehr kranke Pflegekräfte - Max Grinda verrät 5 Maßnahmen, die zur Entlastung beitragen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Der Krankenstand in der Pflege steigt unvermittelt an - dabeihätten es die Betriebe selbst in der Hand, die Gesundheit ihrer Belegschaft zufördern und für die dringend benötigte Entlastung zu sorgen. Auch dieRecruiting-Experten Max Grinda und Felix Hahnewald von der FM Consulting GmbHbeobachten diesen Missstand seit geraumer Zeit und unterstützen ihre Kundendabei, ihn dauerhaft zu beheben. In diesem Ratgeber teilen sie ihre Erfahrungenhierzu und stellen die fünf wirkungsvollsten Maßnahmen vor, mit denenPflegebetriebe jetzt auf die Situation reagieren sollten.Nach den schwierigen Monaten während der Corona-Pandemie gelobte diePflegebranche eigentlich Besserung und setzte sich das Ziel, für bessereArbeitsbedingungen zu sorgen. Doch schon wartet die nächste Hürde: Daten derTechniker Krankenkasse belegen, dass das deutsche Pflegepersonal im Durchschnittan rund 30 Tagen im Jahr krankgeschrieben ist, was erstaunliche 57 Prozent überdem Durchschnitt aller Berufstätigen liegt. Als signifikante Ursache hierfür hatsich insbesondere die hohe Arbeitsbelastung erwiesen. Demnach offenbart einBericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes: Viele in der Pflege tätige Personenhaben das Gefühl, dass die zu bewältigende Arbeitsmenge während ihrer regulärenArbeitszeit innerhalb kürzester Zeit zugenommen hat. Diese Entwicklungen stellenPflegeeinrichtungen vor große Herausforderungen, denn angesichts des bestehendenPersonalmangels ist es bereits jetzt eine schwierige Aufgabe, mit der hohenArbeitsbelastung umzugehen. "Pflegebetriebe müssen nicht nur ihreRecruiting-Bemühungen ausweiten, sondern auch für die Entlastung ihresvorhandenen Personals sorgen - andernfalls sehen sie bald kein Land mehr", warntMax Grinda, Geschäftsführer von FM Recruiting, ein Unternehmen der FM ConsultingGmbH."Ihr Ziel sollte es also sein, schnellstmöglich Maßnahmen zu ergreifen, um dieGesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu fördern. Damit würden sieihrem Personal zusätzlich signalisieren, dass sie sich um ihr Wohlergehen sorgen- für die so wichtige Mitarbeiterbindung wäre das gerade in Zeiten wie diesenvon unschätzbarem Wert", ergänzt sein Geschäftspartner Felix Hahnewald. Mit FMRecruiting konnten die beiden Personalexperten bereits mehr als 250Partnerunternehmen dabei unterstützen, ihre offenen Stellen mit zu ihnenpassenden Fachkräften zu besetzen. Ihr Fokus liegt dabei stets darauf, dieallgemeine Arbeitssituation in den Betrieben nachhaltig zu verbessern und damit