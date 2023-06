--------------------------------------------------------------

Mehr erfahren

https://ots.de/yFkejZ

--------------------------------------------------------------



Düsseldorf (ots) - Mehrheit der Unternehmen erkennt die Relevanz des

Data-Mesh-Ansatzes / Kombination aus Data Mesh und SAP Business Technology

Platform (BTP) bietet zahlreiche Vorteile / Data Mesh ermöglicht datengetriebene

Kultur und optimale Nutzung des Datenbestands





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Innovative Unternehmen sind stets auf der Suche nach neuen Ansätzen, um ihreDaten effektiv zu verwalten und den Wert daraus zu maximieren. Beim Umgang mitden Daten zeichnet sich aktuell branchenübergreifend ein Paradigmenwechsel ab -die Einführung von Data Meshes: einem Ansatz, der die traditionellen Grenzen derDatenverwaltung aufbricht und Unternehmen auch in einem zunehmend volatilenUmfeld befähigt, ihre Datenlandschaft auf eine ganz neue Art und Weise zugestalten.Auch Unternehmen nehmen diese Entwicklung mehr und mehr wahr. Das macht sichauch empirisch bemerkbar: Laut der aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC Deutschland " Data Mesh - Die nächste Generation derEnterprise Datenplattform (https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/data-mesh-die-naechste-generation-der-enterprise-datenplattform.html) ?", planenbereits 83 Prozent der befragten Unternehmen, den Data-Mesh-Ansatz zumindestteilweise zu implementieren. 15 Prozent gaben sogar an, die Schlüsselelementedes Data-Mesh-Konzepts bereits im eigenen Unternehmen anzuwenden - was deutlichauf den wachsenden Erfolg und die Relevanz des Paradigmas hinweist. Dabei fußtData Mesh auf vier Prinzipien: Domain-Eigentümerschaft, Daten als Produkt,Self-Service-Datenplattform und rechnergestützte föderale Governance. Auf ihrerBasis können Unternehmen die Transformation zur Data Driven Companyvorantreiben, indem sie digitale Prozesse, Geschäftsanalytik, künstlicheIntelligenz und datengesteuerte Geschäftsmodelle nutzen.Optimieren, modernisieren, maximierenVor allem die Implementierung des Data-Mesh-Prinzips in Kombination mit der SAPBusiness Technology Platform (BTP) erweist sich als vielversprechend, wie dieStudie "Data Mesh und SAP: Warum und wie Sie Ihre Daten mithilfe der SAPBusiness Technology Platform vernetzen sollten" von PwC Deutschland zeigt: DasData-Mesh-Konzept ermöglicht es Unternehmen, die Verantwortung für Daten zudezentralisieren und auf die einzelnen Teams zu verteilen, während die SAP BTPeine leistungsstarke Technologieplattform bereitstellt, um dieDateninfrastruktur zu unterstützen. In zahlreichen Kunden-Projekte hat sichgezeigt, dass die Verbindung aus Data-Mesh-Strategie und SAP BTP Unternehmen