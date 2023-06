Die günstigste Zeit zum Tanken ist laut ADAC abends zwischen 18 und 22 Uhr. In den Morgenstunden sei Sprit teils um mehr als 10 Cent je Liter teurer./rol/DP/jha

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Benzin und Diesel sind an deutschen Tankstellen etwas günstiger geworden - trotz der Ankündigung von Saudi-Arabien, die Ölförderung zu drosseln. Wie der ADAC am Mittwoch mitteilte, ging der Preis für einen Liter Super E10 seit der Vorwoche im Durchschnitt um 0,8 Cent auf 1,795 Euro zurück. Der Dieselpreis sank um 0,5 Cent auf 1,579 Euro.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer