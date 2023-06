Vital Battery Metals kündigt auf Lithium ausgerichtetes Arbeitsprogramm bei Dickson Lake an

7. Juni 2023 - Vancouver, B.C / IRW-Press / - Vital Battery Metals Inc. („Vital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein erstes Explorationsprogramm (das „Programm“) auf seinem Lithiumprojekt Dickson Lake („Projekt“) im Nordwesten Ontarios eingeleitet hat. Für die Leitung des Programms zeichnet die Firma Clark Exploration Consulting Inc. verantwortlich, die seit 1987 geologische Beratungsdienste in Ontario (Kanada) sowie in vielen anderen Rechtsgebieten sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene anbietet.

Wichtige Eckdaten des Projekts:

- Grenzt an das Projekt Georgia Lake der Firma Rock Tech Lithium, das eine Mineralressource der angedeuteten und vermuteten Kategorie von 14,8 Mio. Tonnen Li2O(1) beherbergt.

- Grenzt an die von Imagine Lithium explorierte Lagerstätte Jackpot, die eine historische Ressource von 2 Mio. Tonnen Li2O beherbergt und wo zurzeit Bohrungen zur Auffindung weiterer Lithiumziele(2) bzw. zur möglichen Erweiterung der Ressource stattfinden.

- Vorkommen von 25 Pegmatitausbissen auf dem Projektgelände, die noch nicht eingehend auf eine LCT-Mineralisierung (Lithium, Cäsium und Tantal) untersucht wurden.

- Die kartierten Pegmatite auf dem Projektgelände sind in metasedimentäre Migmatite/Paragneise und in felsische Intrusionen eingebettet – einem ähnlichen geologischen Umfeld wie bei anderen LCT-Pegmatit-Entdeckungen in der Subprovinz Quetico (Lowther, Georgia Lake)(3).

- Das Vorkommen von Anomalien aus Seesedimenten (Lithium/Cäsium) im nordöstlichen Teil des Projektgeländes weist auf eine mögliche LCT-Mineralisierung hin.

Abbildung 1 - Geologie der Region rund um das Lithiumprojekt Dickson Lake von Vital Battery Metals

Ziel des Programms ist es, Pegmatitgänge auf dem Konzessionsgebiet ausfindig zu machen, abzugrenzen und zu erproben. Das Unternehmen wird sich zu Beginn des Programms auf frühere Kartierungen konzentrieren, welchen zufolge es mindestens 25 Pegmatitausbisse auf dem Projekt gibt(3). Diese bestehen in erster Linie aus weißem und rosafarbenem Pegmatit mit geringen Anteilen von Aplit (Granat, Biotit und Turmalin). Die kartierten Pegmatite variieren in ihrer Größe von einzelnen kleinen Ausbissen bis hin zu Ausdehnungen von 1.000 m Länge und 100 m Breite. Darüber hinaus wird sich das Unternehmen auch darum bemühen, neue Pegmatitausbisse zu ermitteln sowie detaillierte Probenahmen und Kartierungen auf dem gesamten Projektgelände zu absolvieren. Die gesammelten Proben werden zur Analyse an die Einrichtung von AGAT Laboratories in Thunder Bay (Ontario) überstellt.